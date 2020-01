San Benedetto, laboratorio mobile della polizia per i controlli agli ubriachi al volante

SAN BENEDETTO - Laboratorio mobile di ultima generazione della polizia sui controlli stradali. Nel corso dell’operazione sono stati controllati 60 veicoli e 75 persone; tutti i conducenti sono stati sottoposti al test con precursore per verificare l’assunzione di sostanze alcoliche prima di mettersi alla guida. A seguito di questo screening generale operato a campione nelle zone più interessate dalla vita notturna locale, 4 automobilisti sono risultati positivi al controllo. Due uomini e 2 donne, nella fascia di età tra i 20 e ed i 40 anni, avevano infatti assunto sostanze alcoliche prima di mettersi alla guida; i valori di alcool nel sangue riscontrati andavano da un minimo di 0,87 g/l ad 1,27 g/l, conseguentemente a tutti loro sono state ritirate le patenti di guida e sono stati denunciati per il reato di guida in stato di ebbrezza. © RIPRODUZIONE RISERVATA