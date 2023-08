SAN BENEDETTO - Il 9 agosto va in scena, in centro, La notte della lira, evento organizzato dal Comune insieme con le associazioni dei commercianti del centro e l’associazione Apat; direzione artistica di Claudio Marastoni. Il clou è alle ore 22 alla rotonda Giorgini, si intitolerà “80 voglia di musica”, condotto da Simona Barchetti. Sul palco Fiordaliso, Jo Squillo, Viola Valentino, Alan Sorrenti, Marco Ferradini e da Ibiza, l’attesissimo Sandy Marton. Serena De Bari di “Amici”, farà rivivere il mito di Raffaella Carrà con spazio anche per le performance burlesque di Verusca Puff.



Le location



Tutto il centro ospiterà eventi musicali live: in via Balilla, nel vecchio mercato del pesce, si esibiranno I Pupazzi, mentre Antonio Sorgentone in piazza Montebello, nell’area dell’ex mercato della frutta. L’angolo tra via Mazzocchi e via Ugo Bassi ospiterà Zizzu Dj, mentre all’intersezione tra via Calatafimi e via Gramsci, spazio a l’Ensemble e Suoni d’Africa. Altre dj set si svolgeranno in via Crispi e in via Montebello, mentre in viale Secondo Moretti si esibirà il tenore ascolano Roberto Cruciani. Attività ludico ricreative per bambini verranno organizzate nei pressi della libreria Mondadori, all’inizio di via Ugo Bassi, mentre in piazza Matteotti ci sarà il circo. Lì vicino ci sarà lo stand promozionale della partita di rugby Italia-Romania (al Riviera delle Palme il 19 agosto), e luminarie e foto saranno presenti in via XX settembre, mentre artisti di strada si esibiranno in via Curzi e in via San Martino. «Chiariamo che non si potrà pagare con le lire – dice l’assessore al commercio Laura Camaioni – ma sarà possibile comparare i prezzi tra lira ed euro».

L'evento clou

Marastoni rimarca l’importanza dell’evento clou della serata. «Saranno presenti tanti artisti di prim’ordine e sono felice di collaborare con l’amministrazione di San Benedetto». Vincenzo Amato, storico commerciante del centro, aggiunge: «è importante rilanciare il commercio e il rapporto diretto e di fiducia tra negozianti e clienti, dopo il Covid e per la concorrenza dell’e-commerce. Nella notte di San Lorenzo non cadranno solo le stelle, ma anche i prezzi». Il consigliere comunale Fabrizio Capriotti spiega: «i negozi resteranno aperti fino alle 3; chi mostrerà lo scontrino di acquisto negli stand alla Rotonda Giorgini e in viale Secondo Moretti, riceverà una delle 5000 maglie commemorative». Il logo dell’evento è stato realizzato da Stefano Novelli; sicurezza a cura dell’Associazione nazionale carabinieri.