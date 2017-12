Violenza sessuale ricatti e riti esoterici Arrestato dalla polizia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - Una nigeriana di circa 25 anni pocdo più di un mese si presentò al commissariato di polizia di San Benedetto dichiarandosi vittima di sfruttamento sessuale in Italia da parte di un suo connazionale domiciliato in zona, da cui era riuscita a fuggire in maniera rocambolesca, allontanandosi dal luogo in cui era praticamente reclusa. Nella denuncia parlava anche di una violenza sessuale subita dal suo concittadino e finalizzata a costringerla a prostituirsi, violenza culminata anche con una lesione per un morso inflittole dal malvivente. Ha raccontato che l’aguzzino le richiedeva un somma esorbitante (18.000 euro) per liberarsi dallo sfruttamento, denaro che sarebbe dovuto provenire dalla prostituzione da esercitare in strada, costringendola psicologicamente tramite i noti riti esoterici Jugu molto temuti dalle popolazioni centroafricane. Il nigeriano di 27 anni è stato rintracciato e arrestato