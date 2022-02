Addio ai topi nell'isola ecologica del centro: ecco cosa ha deciso il Comune per eliminare il problema

SAN BENEDETTO - Tre isole ecologiche in centro - al posto di quella che tanti problemi ha creato con il concentramento dei topi - e una tessera dotata di microchip da distribuire ai commercianti del centro che potranno conferire i propri rifiuti nelle nuove zone dedicate.

È l’idea presentata ieri pomeriggio durante un summit al Sasushi che l’amministrazione ha presentato a una quindicina di esercenti della zona per risolvere i problemi di sporcizia dell’area. Le tre isole blindate saranno realizzate vicino ai bagni pubblici, al Parco Bau di via Paolini e davanti al Calabresi, zona ex Capitaneria. I dettagli dell’intervento che dovrebbe essere finanziato grazie ai fondi del Pnrr, sono stati illustrati ieri dal vice sindaco Tonino Capriotti agli interessati. All’incontro erano presenti anche Leonardo Collina, direttore della Picenambiente e Lanfranco Cameli, del servizio Parchi e Giardini.

«Si tratta - spiega Sandro Assenti in questo caso come titolare di alcune delle strutture interessate - di un’iniziativa che trova la nostra piena collaborazione. Il nostro interesse più alto è quello di vedere la città pulita e di offrirla così non solo ai nostri clienti ma anche ai turisti che arriveranno da fuori». Si tratta insomma del primo passo della rivoluzione dei rifiuti annunciata da Capriotti che molto probabilmente si allargherà non solo ad altre attività commerciali ma anche, nel tempo, ai residenti.

