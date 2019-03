Blitz al deposito Bartolini Danneggiate le automobili degli autisti nel parcheggio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO – Il deposito Bartolini ai confini fra San Benedetto del Tronto e Colonnella nuovamente preso di mira dai malviventi. Sono riusicit a penetrare nel deposito si trova in contrada Isola di Colonnella vicino Porto d’Ascoli all'interno del recinto ed hanno danneggiato le automobili in sosta lasciate dagli autisti. La vicenda è stata segnalata ai carabinieri che stanno ora valutando se si sia trattata dell’unica azione effettuata in zona oppure se chi ha colpito è anche riusciti a penetrare nei depositi o in qualche attività limitrofa.