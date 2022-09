SAN BENEDETTO - È stata una lunga estate sotto l’aspetto della sicurezza quella vissuta sulla Riviera delle Palme che ha visto le forze dell’ordine impegnate a 360 gradi.



Un’estate di fuoco

E una bella fetta di attenzione è stato necessario riservarla ai furti nelle attività ricettive e, prevalentemente, negli chalet teatri di colpi andati a segno ma anche finiti male come, ad esempio, il caso dello stabilimento balneare di Grottammare dove un malvivente è stato pestato da un bagnino che si era visto puntare il coltello contro durante l’apertura mattutina. Episodi che hanno spinto l’Arma a mantenere la guarda alta e sono queste le premesse in seguito alle quali si inquadra l’perazione avvenuto intorno all’alba di ieri quando i militari del Nucleo operativo e radiomobile hanno arrestato due fratelli che, proprio per quanto concerne i colpi negli chalet, erano tenuti da un po’ di tempo sotto controllo. Tutto è accaduto allo chalet Nedio, in via San Giacomo, all’appendice meridionale del lungomare di Porto d’Ascoli, praticamente alle porte dell’area Sentina.

I due fratelli in azione

I malviventi, due fratelli, sono penetrati nella struttura forzando una finestra. Una volta dentro hanno preso quei pochi soldi che hanno trovato sulla propria strada e un po’ di merce esposta nell’area del bar. Ma proprio quando erano in procinto di uscire dal locale si sono trovati di fronte i carabinieri che avevano notato gli strani movimenti e che li stavano aspettando fuori dalla porta. Come detto di tratta di due fratelli della zona che sono stati arrestati e sui quali sono in corso ulteriori indagini per verificare il loro coinvolgimento in altri episodi che hanno visto attività commerciali, prevalentemente chalet, subire furti avvenuti nottetempo. Si sono infatti registrati, nelle ultime settimane, dei colpi sui lungomari di San Benedetto e Grottammare. Colpi sui quali stanno indagando sia i militari della compagnia carabinieri di San Benedetto che gli agenti di polizia del commissariato.



Scorribande di notte

Purtroppo sono frequenti, soprattutto nei mesi estivi, colpi del genere dal momento che i ladri contano sul fatto che i gestori delle varie attività lasciano denaro in cassa in considerazione del fatto che spesso gli chalet chiudono a tarda ora e riaprono poi di mattino presto. I ladri contano infatti sul fatto che il fatto che le attività rimangano chiuse per poche ore spinga i gestori a lasciare il denaro in cassa. Una speranza vana dal momento che chi chiude gli stabilimenti balneari per la notte, ormai, ha imparato a prevenire certi tipi di situazioni e porta via tutti i soldi lasciando un fondo cassa fatto di qualche spiccio o, al massimo, di pochissime banconote di piccolo taglio.