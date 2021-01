Investono una donna con lo scooter e fuggono. E' caccia ad un ragazzo e una ragazza

SAN BENEDETTO - Hanno investito una donna e se ne sono andati lasciandola in terra. E' accaduto poco prima delle 19 di ieri in centro, a San Benedetto. Un episodio sul quale c'è assolutamente la necessità di fare piena luce. E' tutto successo tra via San Martino e via La Spezia, nel cuore del centro sambenedettese.

Una donna, a ridosso di quella intersezione. è stata investita da uno scooter in sella al quale, stando alle testimonianze, c'erano due giovanissimi, un ragazzo e una ragazza. I due non si sono fermati a prestare soccorso lasciando la donna in terra. Chi era alla guida dello scooter ha accelerato e se ne è andato. I passanti hanno subito dato l'allarme chiamando con il telefono il 118. La donna ferita è stata così soccorsa dall'ambulanza inviata sul posto dalla centrale operativa del 118. Sul luogo dell'incidente è andata anche la pattuglia della polizia locale supportata da una pattuglia del commissariato di San Benedetto arrivata subito dopo sul posto. Gli agenti hanno subito iniziato il lavoro di ricostruzione dei fatti per risalire all'identità dei due investitori. Un passante avrebbe preso l'intero numero di targa e comunque l'incidente è avvenuto in un punto pieno di telecamere di videosorveglianza. La rapidità del rintracciamento potrebbe consentire anche di capire in che condizioni fosse la persona che stava guidando il ciclomotore al momento dell'incidente.

