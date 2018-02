Morì sotto i ferri, condannati due chirurghi che dovranno versare 700mila euro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - Sono stati condannati a due anni di reclusione in primo grado (con la prevista sospensione della pena) per il reato di omicidio colposo, i due medici riconosciuti responsabili dal tribunale della morte di un ragazzo di 33 anni, Saimon Cintio, autotrasportatore originario di Fermo avvenuta il 22 gennaio 2013 alla ex clinica Stella Maris di San Benedetto. Il giovane venne ricoverato in clinica per essere sottoposto ad un intervento chirurgico per una riduzione gastrica, programmato per diminuire il peso. L’operazione chirurgica sembrava essere riuscita quando, il giorno successivo, il paziente venne sottoposto ad un secondo intervento chirurgico per intervenire per alcune complicazioni sopraggiunte . Ma durante il secondo intervento Saimon Cintio morì sotto i ferri. Inizialmente si parlò di un problema legato ad una reazione allergica, ma ieri dopo cinque anni dal decesso, il processo è arrivato a sentenza. I due medici dovranno anche provvedere al pagamento delle provvisionali nei confronti di circa 8-9 persone. Si tratta di una cifra importante, intorno ai 700mila euro. La difesa ha già annunciato il ricorso in appello in attesa del secondo grado di giudizio che possa annullare la pena inflitta.