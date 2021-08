Per chi iniziano le ferie e per chi finiscono: sull'A14 sarà una giornata con il bollino rosso

SAN BENEDETTO - Dopo le avvisaglie di ieri mattina quali sono le previsioni del traffico sull’A14, in considerazione del rientro dalle vacanze e delle partenze, specie nel tratto piceno-fermano dove ci sono le gallerie? Secondo le previsioni quella odierna sarà una domenica da bollino rosso.

Bollino nero invece il 7 agosto, ma un po’ tutti i fine settimana, a partire da quelli passati del 17 e 18 luglio e del 24/25 luglio , sono stati piuttosto critici sulla rete autostradale, in occasione del picco di spostamenti per i mesi di luglio e agosto.E’ quanto si evince dalle tabelle fornite dal ministero dell’Interno sulle previsioni di traffico della rete autostradale per l’estate 2021.



Già nel weekend del 24 e 25 luglio si sono avute concentrazioni di veicoli sulla rete particolarmente intensi mentre in questo weekend il traffico sembra essere sempre molto sostenuto. Ma il vero e temuto bollino nero di traffico critico su tutta la rete autostradale (e quindi A14 compresa) si verificherà sabato prossimo al mattino, mentre per tutti i seguenti fine settimana di agosto, con l’eccezione di Ferragosto (domenica che quest’anno cade di domenica), i bollini saranno sempre rossi. Ultimo colpo di coda: i primi fine settimana di settembre dove soprattutto alla domenica il traffico di rientro dalle vacanze sommato a quello pendolare dalle località di villeggiatura darà luogo a probabili code.

© RIPRODUZIONE RISERVATA