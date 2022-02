L’ingegner Mario Laureati non usa mezze misure: «Sottopasso da bocciare, non regge i Frecciarossa»

SAN BENEDETTO - Il partito di Azione e in particolare l’ex dirigente comunale ai lavori pubblici Mario Laureati bocciano il progetto di restyling del sottopasso di via Mare che nei giorni scorsi l’amministrazione ha sottoposto all’attenzione di Rete Ferrovie Italiane.



Per Azione il primo nodo sarebbe proprio la scomparsa del supporto centrale che equivarrebbe a interrompere la rete ferroviaria o comunque a dimezzarne per tempi lunghi la funzionalità e magari annullare il collegamento faticosamente ottenuto con il Frecciarossa. Inoltre, ammesso che si possa demolire il setto centrale, secondo Laureati resterebbe il fatto che il piano del ferro non potrebbe subire variazioni (cioè non si possono alzare le rotaie) e neppure si potrebbe diminuire l’altezza utile del sottopasso.

«Sostituire due travi che poggiano sul setto centrale con una di luce doppia che appoggia sui muri esterni – spiega l’ingegner Laureati - equivarrebbe ad avere un’altezza della nuova trave di gran lunga maggiore di quella attuale. Inoltre bisognerebbe demolire anche il fondo del sottopasso per scavare ed assicurare l’altezza necessaria al transito dei veicoli. La struttura di fondazione, oltre ad essere già immersa nella falda, è costituita da una soletta piena in calcestruzzo armato che passa sotto la strada da muro a muro ed è di notevole spessore (mi sembra di ricordare 40-50 centimetri se non di più). In definitiva, l’operazione di lifting proposta in modo semplicistico non sembra realizzabile».

Non a caso diverse perplessità sarebbero state sollevate da Rfi nell’incontro svoltosi nei giorni scorsi. L’unica alternativa possibile, secondo Laureati, al fine di ottenere un allargamento delle corsie, previa accurata verifica tecnica, potrebbe essere quella di usare l’ingombro degli attuali passaggi ciclopedonali, portandoli al piano stradale, e realizzare uno o due sottopassi ciclopedonali a nord e a sud degli attuali muri di contenimento, utilizzando gli spazi che sembrerebbero esserci.



«Un’ulteriore ipotesi- termina l’ex dirigente - certamente progettabile e realizzabile in tempi più brevi, potrebbe prevedere un moderno sovrappasso ciclopedonale che, avendo necessità di elevarsi a circa 8 metri sul piano del ferro, potrà trovare spazio per le rampe partendo dalla zona del parco Ristori e terminando nella zona opposta fino a ricongiungersi a via Mare

