SAN BENEDETTO - Cambia il turismo e ora, a gestire i flussi, non sono più le vecchie agenzie che ma gli influencer che, dai propri profili social, sono capaci di rendere attraenti e trovare motivi validi affinché una località sia più di moda rispetto alle altre. E così l’Assoalbergatori si adegua e cavalca il momento. Con la gestione del giovane Nicola Mozzoni e del suo dinamico direttivo in questi giorni in città è arrivata la prima delle celebrità della Rete, accreditata di 165.250 followers solo su Istagram. A ieri.



La celebrità



Laura Zampetti, emiliana, è arrivata nei giorni scorsi. Ha ideato il sito e le relative pagine social www.weekendieri.com. «Il mio target - spiega - è formato da coppie tra i 25 e 45 anni. Non necessariamente sposate, possono essere anche amici: io ad esempio sono arrivata con mia cugina». E Laura ha già cominciato a postare le sue storie dalla Riviera. «Questo weekend vi porterò a...» dice dopo aver recensito tra le altre la Giordania, Maiorca, L’Andalusia e molte altre. «Conoscevo già San Benedetto ma solo per sentito dire. Quando ho avuto l’opportunità di venirci l’ho colta al volo perché non molto curiosa. San benedetto è nota per essere una località family ma non solo. Infatti è perfetta anche per chi - come chi mi segue - ha solo qualche wekeend a disposizione. In base alle nuove tendenze, infatti, tutto quanto è legato all’aria aperta, alla possibilità di staccare la spina di fare sport e rilassarsi funziona e qui c’è tutto questo. Non solo il mare dove comunque sono già stata questa mattina (ieri ndr) ma anche e soprattutto l’enoagstronomia (Ophis, a Offida) e i panorami (Grottammare alta)». Zampetti promette anche che si occuperà del lungomare, del molo e del centro città. «Di tutte le attività outdoor che sono quelle che i miei followers prediligono».



Il metodo



Quella di coinvolgere gli influencer è quindi una strategia per promuovere la Riviera delle palme e ovviamente san Benedetto come capofila. Nei giorni scorsi San Benedetto ha incassato l’ennesima Bandiera Verde delle spiagge per bambini che sventola sui suoi pennoni addirittura da 16 anni, tra le località al top. Ma l’intero territorio è molto frequentato in questi giorni. Tantissimi anche coloro che amano restare la mattina al mare e il pomeriggio - meteo permettendo - ad Ascoli Piceno, target anche più adulti quindi in una stagione che ha appunto soltanto nelle piogge la propria incognita visto che le prenotazioni volano anche grazie alle azioni di guerrilla marketing che vengono realizzate.