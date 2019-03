Calci e pugni ai poliziotti dopo il furto di indumenti Arrestato un giovane

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - Gli agenti del commissariato di polizia di San Benedetto del Tronto dopo la segnalazione del furto di indumenti all’interno di un negozio in viale Secondo Moretti si sono messi alla ricerca del ladro in base alla descrizione ricevuta e in pochissimo tempo sono riusciti a rintracciare il malvivente in una via adiacente al luogo del furto. G. M. pregiudicato di 36 anni trovato in possesso delle refurtiva ha opposto resistenza colpendo con calci e pugni gli agenti. Durante l'aggressione gli agenti hanno riportato contusioni giudicate guaribili in 10 giorni mentre il ladro è stato arrestato per furto lesioni e resistenza a pubblico ufficiale e trasferito nel carcere di Ascoli.