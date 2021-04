Quell’incrocio è segnalato male: altri incidenti e nuove proteste in via San Martino

SAN BENEDETTO - L’incidente stradale capitato lunedì pomeriggio è stato la classica goccia che fa traboccare il vaso. I residenti di via San Martino e via La Spezia non ce la fanno più ad assistere ad una sequela di incidenti che accadono sempre alla stessa intersezione a causa - dicono loro - di una inadeguata segnaletica presente all’incrocio. E chiedono a gran voce che il Comune intervenga anche perché nel giro di una settimana sono capitati due scontri dalle simili dinamiche. Il più grave è senza dubbio quello di lunedì.

È accaduto tutto intorno alle 19 quando una Jeep e uno scooter si sono scontrate. Ad avere la peggio è stato il 17enne che si trovava in sella al suo ciclomotore e che stava tornando a casa dopo il primo giorno di lavoro pomeridiano. Il ragazzo è stato sbalzato di sella ed è volato contro il parabrezza dell’auto che ha sfondato con il casco. Tra le prime persone a soccorrerlo ci sono stati un medico e un’ostetrica dell’ospedale di San Benedetto che si trovavano casualmente a passare in zona e che hanno lasciato la propria auto raggiungendo il giovane. Nel frattempo è stato chiamato il 118 che ha inviato sul posto un’ambulanza partita dalla postazione Potes del Madonna del Soccorso. Il ragazzo è stato soccorso in codice rosso e, una volta giunto in ospedale, è stato medicato e sottoposto a tutti i controlli. Fortunatamente le sue condizioni non sarebbero gravi.

Resta il fatto che i residenti sono sul piede di guerra per questa situazione. In particolar modo perché da tempo segnalano l’inadeguatezza della segnaletica, sia orizzontale che verticale. «Gli automobilisti che procedono su via La Spezia e che sono diretti a Est - affermano - se non sono pratici della zona non si rendono conto che quell’incrocio prevede la precedenza a chi arriva da via San Martino. Molte volte si assiste ad inchiodate o piccoli tamponamenti ma capitano anche episodi come questi che si sono verificati negli ultimi giorni». La settimana scorsa era infatti andato in scena un altro scontro, tra due auto, avvenuto per la medesima dinamica di quello accaduto lunedì. In quel caso si era trattato di due macchine.

L’automobilista della prima non si è accorto dell’obbligo di fermarsi e si è trovato così al centro della carreggiata nel momento in cui sopraggiungeva l’altro veicolo. Lo schianto ha spinto entrambe le auto contro il muro della pescheria ed è stato un autentico miracolo che nessuno, in quel momento, si trovasse a transitare sul marciapiede che costeggia la struttura.

Si tratta di una situazione fotocopia a quella che, per anni, si è vissuta all’altro incrocio di via la Spezia, quello con via Calatafimi. Un’intersezione che si trova a qualche decina di metri di distanza e che, negli anni scorsi, è stata teatro di un gran numero di incidenti, alcuni anche gravi. La modifica e il potenziamento della segnaletica orizzontale e verticale, con l’installazione di segnali luminosi, ha consentito di ridurre il numero degli scontri rendendo maggiormanete visibile la conformazione dell’incrocio e, soprattutto, le indicazioni legate allo stop presente in via La Spezia.

