Incidenti stradali a raffica in vari punti del comprensorio: tra i feriti anche un medico

SAN BENEDETTO - Mattinata da incubo lungo le strade. La giornata è iniziata male con un incidente in viale dello Sport e si è conclusa con un altro intervento del 118 lungo la stessa strada 4 ore più tardi. Tra i due episodi si sono verificati altri incidenti tra l’A14 e l’area Ballarin.

Una donna di 46 anni, F.S., è stata trasportata in ospedale, dal 118, dopo un incidente stradale in viale dello Sport poco dopo le 9 di ieri. Si è trattato di un tamponamento a catena che ha visto coinvolte 4 auto avvenuto all’altezza del rettilineo che conduce all’intersezione con via Virgilio e via San Pio X. Sul posto i vigili urbani del comando di San Benedetto con i sanitari del 118 giunti, a bordo di un’ambulanza, dal presidio Potes del Madonna del Soccorso. Poco dopo un ciclista, un medico di 65 anni, è finito in ospedale dopo essere stato investito da un’auto nell’area del Ballarin, sulla rotonda Marchegiani. Alla guida del veicolo c’era una donna. Poco dopo è stata la volta di un incidente in autostrada, tra Grottammare e Cupra Marittima, tra un’auto e una betoniera. Tre i feriti tutti medicati sul posto.

Infine, verso l’ora di pranzo, l’ambulanza del 118 è intervenuta ancora una volta in viale dello Sport per soccorrere un uomo di 75 anni, A.C., scivolato, mentre era in sella al proprio scooter, all’altezza dell’intersezione con lo svincolo della Sopraelevata. L’uomo ha riportato alcune fratture ed è stato trasportato al Madonna del Soccorso.

