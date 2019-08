Incidenti e sbronze: piovono multe sulla movida molesta

di Emidio Lattanzi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - Migliaia di persone per le vie del centro, ma anche controlli a tappeto, atti vandalici e incidenti. È la sintesi della prima notte di weekend agostano, quella della Notte dei Saldi, che ha richiamato per le strade del quadrilatero una vera e propria folla monitorata attentamente dal presidio interforze sceso in campo nella nottata che si è relazionato anche con il sindaco Pasqualino Piunti presente, nella serata di sabato, tra viale Moretti e viale Buozzi proprio per verificare di persona lo stato di cose.Controlli che hanno visto poco abusivismo commerciale ma anche situazioni irregolari legate all’alcol e alla sua vendita tanto che il bilancio della nottata parla di quattro sanzioni elevate dai vigili urbani per il mancato rispetto dei dettami contenuti nell’ordinanza anti movida molesta firmata, a luglio, dallo stesso Piunti.