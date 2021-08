Schianto choc sul lungomare: 22enne finisce con lo scooter contro un palma

SAM BENEDETTO - Paura, nella serata di domenica, per due incidenti: un ragazzo finito con lo scooter contro una palam del lungomare ed un ragazza che si schiantata nel tunnel dell'autostrada A14.

In autostrada, una ragazza di ventisette anni che era al volante di un'auto si è schiantata all'interno del tunnel "Ragnola" a Porto d'Ascoli, nel tratto di A14 che attraversa il territorio comunale sambenedettese. Il veicolo, una Renault, è infatti finita contro la parete della galleria senza, fortunatamente, coinvolgere gli altri veicoli che stavano transitando. L'incidente è accaduto poco prima delle 22. La ventisettenne non ha riportato gravi conseguenze. Sul posto i sanitari del 118 ela polizia autostradale della sottosezione di Porto San Giorgio. Poco dopo si è verificato un altro incidente, questa volta sul lungomare di San Benedetto. Probabilmente è stato stretto durante il sorpasso di un'auto e, non trovando più spazio, è finito contro una delle piante che si trovano a bordo strada. E' accaduto poco prima della mezzanotte di ieri, sul lungomare di San Benedetto. Ad essere soccorso dall'ambulanza del 118 è stato un ventiduenne della zona che è stato raggiunto dai sanitari, medicato e trasportato in ospedale con un sospetto trauma toracico. Il ragazzo, che non è in gravi condizioni per fortuna, è stato sottoposto nella notte a tutti i controlli del caso

