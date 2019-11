Due incidenti ravvicinati e un cane in strada: va in tilt il traffico sulla Statale

SAN BENEDETTO - Mattinata di intenso lavoro, quella di ieri, per gli agenti della polizia locale di Cupra Marittima che si sono trovati a gestire due incidentI avvenuti quasi contemporaneamente e a breve distanza l’uno dall’altro. Il primo di è verificato intorno alle 9 e 30 all’altezza del semaforo che si trova a Nord del centro urbano. Un Doblò, una Mercedes Classe A ed una Bmw si sono infatti tamponate proprio al semaforo ed è stata anche allertata l’ambulanza per uno degli automobilisti coinvolti.

Pochi minuti dopo, alcuni metri più a Nord, un’auto in manovra, condotta da una donna, ha centrato un pullman di linea che si era fermato per far scendere i passeggeri. La donna non ha riportato conseguenze fisiche ma l’auto è uscita seriamente danneggiata dall’impatto. Durante questi due interventi si è inoltre registrata la necessità di fermare un cane che, fuggito dalla propria abitazione, si aggirava pericolosamente per la Statale 16 rischiando di essere investito da qualche auto. Anche in questo caso sono intervenuti gli agenti della polizia locale coordinati dal comandante Giorgio Locci che hanno fermato l’animale e lo hanno messo al sicuro riuscendo quindi a rintracciare la padrona che è subito corsa a riprenderselo.

