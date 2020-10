Travolta dal furgone mentre passeggia col cane: è grave, arriva l'eliambulanza

SAN BENEDETTO - E' uscita di buon'ora per portare a spasso il cagnolino, si è ritrovata ferita sull'elicottero che l'ha trasportata fino al Torrette di Ancona. Brutto incidente per un'anziana di 82 anni che, questa mattina, è stata portata all'ospedale regionale. É stata investita dal furgone di un ambulante che stava raggiungendo il centro di San Benedetto per il mercato.

L'incidente è avvenuto sulla Statale 16, nell'area di Ragnola. La donna stava portando a spasso il proprio cagnolino (uscito illeso dall'episodio) quando per motivi al vaglio della polizia stradale di San Benedetto, è stata presa dal mezzo ed è stata sbalzata, in seguito all'urto, a qualche metro di distanza. Il conducente si è subito fermato a prestare soccorso e a chiamare i soccorsi che sono arrivati nel giro di poco tempo. L'ottantaduenne è stata infatti raggiunta dall'ambulanza e trasportata in ospedale, al Madonna del Soccorso di San Benedetto. Dopo i controlli del caso e le prime medicazioni è stato però deciso di predisporre il trasporto della ferita all'ospedale regionale Torrette di Ancona con l'eliambulanza.

