Travolge una ragazza, la manda all'ospedale e scappa: i carabinieri sulle tracce del pirata

SAN BENEDETTO - Ancora un brutto incidente lungo la Statale a Ragnola e, questa volta, il responsabile dell'accaduto si è anche dato alla fuga.

I carabinieri stanno infatti cercando l'auto che, nel tardo pomeriggio di ieri, ha investito una ragazza di sedici anni ed ha tirato dritto. É caccia al pirata.

E' accaduto intorno alle 19 lungo la Statale 16, nei pressi dell'intersezione con via Mattei, a ridosso del centro commerciale "La Fontana". La giovane è stata colpita da un veicolo che non si è fermato ed è stata soccorsa dall'ambulanza inviata sul posto dal 118. E' stata accompagnata in ospedale e fortunatamente non è in gravi condizioni. Come detto i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile, intervenuti sul posto, sono ora alla ricerca dell'auto e della persona che era al volante. Alcuni testimoni hanno fornito ai militari importanti dettagli e non è escluso che nelle prossime ore possano arrivare novità in merito. La ragazza nel frattempo ha ricevuto le medicazioni del caso al "Madonna del Soccorso" dove è anche stata visitata e sottoposta a tutti gli esami diagnostici del caso. Fortunatamente non ha riportato grosse conseguenze ma resta la gravità dell'atto commesso dall'automobilista che anziché fermarsi a prestare soccorso ha accelerato andandosene senza sincerarsi delle condizioni della ragazza che aveva appena urtato. uto un agente della polizia locale di San Benedetto per mettere in ordine la situazione.

