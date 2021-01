Tamponamento a catena vicino allo stadio: tre auto coinvolte e cinque persone all'ospedale

SAN BENEDETTO - Sono intervenute più ambulanze del 118, insieme ai vigili urbani, ieri mattina in viale dello Sport nel tratto compreso tra l'area dello stadio Riviera delle Palme e l'Ipsia per un tamponamento tra tre auto andato in scena pochi minuti prima delle 8.

Le auto coinvolte sono una Fiat Panda, una Lancia Ypsilon e una Toyota Yaris. La Yaris era condotta da un 46enne di Ascoli, la Ypsilon da una donna di 40 anni mentre la Panda da un 18enne che trasportava altri due suoi coetanei. In ospedale è finito sia il conducente della Yaris che la donna alla guida della Ypsilon oltre ai tre ragazzi che si trovavano nella Panda. Sul posto, sono intervenuti i sanitari giunti a bordo di un'ambulanza inviata dal 118 .

