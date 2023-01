Schianto nella notte sveglia un intero quartiere: un'auto non rispetta il rosso, due i feriti

SAN BENEDETTO - E’ di due feriti il bilancio dell’incidente che stanotte ha svegliato tanti residenti del centro di San Benedetto. E’ infatti accaduto pochi minuti prima delle 2, tra sabato e domenica, all’altezza dell’intersezione tra via Galilei e via San Martino e ha visto coinvolte due auto: una delle quali, e questo lo accerteranno i carabinieri, non ha evidentemente rispettato il semaforo rosso. L’incrocio è infatti gestito da un semaforo che è in costante funzionamento sia di giorno che di notte. Si tratta del primo dei due impianti che regolano la viabilità a due intersezione particolarmente complicate dal punto di vista del traffico, quelle tra via San Martino e via Galilei a Sud e tra via San Martino e via Pizzi a Nord.

Ma se il secondo incrocio, teatro di un gran numero di incidenti, è anche monitorato da una telecamera che controlla chi passa con il rosso, il primo non ha dispositivi di sorveglianza in tal senso. Lo scontro, come detto, ha provocato il ferimento di due persone entrambe soccorse in codice giallo dal 118 e trasportate all’ospedale Madonna del Soccorso. Sul posto anche i vigili del fuoco del distaccamento sambenedettese e, come detto, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di San Benedetto per la ricostruzione della dinamica dell’incidente e per stabilire dove siano le responsabilità, vale a dire, principalmente, per capire quali delle due auto avesse il diritto di precedenza e quale invece no.

Di certo uno dei due veicoli è infatti passato con il rosso. Dei due feriti il più grave (anche se fortunatamente per nessuno dei due ci sono particolari preoccupazioni) è M.P. quarantasettenne della zona, trasportato al Madonna del Soccorso in codice giallo. Ha riportato la frattura di un braccio ed alcune contusioni che fortunatamente non sarebbero particolarmente gravi ed è stato soccorso dall’equipaggio del 118 del presidio Potes dell’ospedale di San Benedetto.