Perde il controllo dell'auto e ne colpisce altre quattro in sosta: traffico in tilt

SAN BENEDETTO - E' iniziata con un rocambolesco incidente, la mattinata, lungo la Riviera delle Palme. Poco dopo le sette si è infatti verificato un incidente in viale Colombo. Una Panda con un novantenne alla guida è infatti finita fuori controllo ed ha colpito quattro veicoli in sosta. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno soccorso l'anziano e i carabinieri. Fortunatamente l'uomo non ha riportato preoccupanti conseguenze. L'auto è rimasta di traverso e la strada è rimasta temporaneamente chiusa. L'incidente è avvenuto in una zona particolarmente trafficata: le strade del centro erano già piene di bancarelle per il mercato. L'incidente di ieri è avvenuto a poca distanza da altri due sinistri. Il primo a Cupra, sulla Statale, che ha visto un ragazzo finire al Pronto soccorso. Il secondo a Grottammare, in via Fratelli Rosselli, teatro di un frontale tra due auto che ha creato non pochi problemi alla viabilità.

