Travolto da un'auto batte la testa sull'asfalto: caccia al pirata della strada che non si è fermato

SAN BENEDETTO - É intervenuta l'ambulanza inviata dal 118 per soccorrere un uomo di 69 anni che è stato urtato da un'auto in via Toscana. É accaduto poco prima delle 11 di questa mattina: è già scattata la caccia al pirata che non si è fermato. L'uomo, che procedeva a bordo di un velocipede a motore, è finito in terra battendo il volto e la testa mentre il veicolo, stando sia alla testimonianza del ferito che di alcuni passanti, non si è fermato ed ha continuato nella propria marcia.

Il sessantanovenne è subito stato soccorso dai sanitari del 118 arrivati a bordo di un'ambulanza che lo hanno messo in sicurezza predisponendone il trasporto nel vicino ospedale Madonna del Soccorso. Le forze dell'ordine ora stanno ricostruendo la dinamica del sinistro cercando di rintracciare l'auto che non si è fermata.

