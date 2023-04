Perde il controllo della moto e finisce fuori strada: muore Daniele Marconi Sciarroni, 54 anni di San Benedetto

SAN BENEDETTO - Un sabato da incubo sulle strade marchigiane teatro di diversi incidenti che hanno coinvolto quattro centauri, di cui due purtroppo sono deceduti. L'ultimo schianto mortale è avvenuto questa sera all’altezza del casello di Roseto degli Abruzzi lungo il tratto con direzione nord dell’autostrada A14. Ha perso la vita Daniele Marconi Sciarroni, di 54 anni, originario di a San Benedetto del Tronto ma residente a Castellalto in provincia di Teramo.

Perde il controllo della moto e finisce fuori strada: muore un marchigiano di 54 anni

Secondo una prima ricostruzione dei fatti l’uomo, in sella alla sua moto, avrebbe perso il controllo del mezzo e sarebbe finito fuori strada. Una caduta rovinosa, che gli è costata la vita. Infatti Daniele Marconi Sciarroni sarebbe deceduto sul colpo.



L’incidente è avvenuto intorno alle 20.15 lungo la corsia nord con direzione Ancona all’altezza del casello di Roseto degli Abruzzi. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco, dei soccorsi sanitari e meccanici, delle pattuglie della polizia stradale e il personale della Direzione 7° Tronco di Pescara di Autostrade per l’Italia. Per permettere i soccorsi è stato anche chiuso il tratto di autostrada tra Atri Pineto e Roseto in direzione Ancona.

L’incidente è avvenuto infatti all’altezza del km 343,8. Disagi alla viabilità, circa 3 chilometri di coda, mentre però il resto del flusso delle auto dirette verso nord è stato deviato dalla polizia lungo la vicina Statale Adriatica. Ancora da chiarire le dinamiche ma secondo una prima ricostruzione dei fatti pare che il motociclista sarebbe caduto e non ci sarebbero altri veicoli coinvolti.