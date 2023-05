Incidente mortale in A14: chiuso un tratto di autostrada tra San Benedetto e Grottammare, code per chilometri

SAN BENEDETTO - Sulla A14 Bologna-Taranto, tra San Benedetto del Tronto e Grottammare, in direzione Ancona, è stata disposta la chiusura del tratto a causa di un incidente avvenuto al km 305+500, che ha visto coinvolti un camion e due autovetture.

Incidente in A14 chiuso il tratto tra San Benedetto e Grottammare

A causa dell'incidente e si segnalano 4 km di coda a partire da Val Vibrata e in direzione Pescara, 2 km di coda tra Grottammare e San Benedetto del Tronto. Chi è diretto ad Ancona, dopo l'uscita obbligatoria a San Benedetto del Tronto, può percorrere la SS 16 Adriatica e rientrare in autostrada alla stazione di Grottammare.Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia, i Vigili del Fuoco, la Polizia Stradale e tutti i mezzi di soccorso.

L'incidente è avvenuto alle 19 al km 301 dell'A14 in corrispondenza di un cantiere di lavori a seguito del quale una persona ha perso la vita.

Dalle prime ricostruzioni, sembrerebbe che l'utente alla guida dell'autovettura, nel percorrere a forte velocità la corsia in deviazione sulla carreggiata opposta - temporaneamente attivata al fine di smaltire gli accodamenti - abbia invaso la corsia dedicata alla marcia nella direzione opposta scontrandosi frontalmente con un mezzo pesante.