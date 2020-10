Crollo a San Benedetto: gravissimo imprenditore edile. Aperta una inchiesta

Crollo in un cantiere di San Benedetto del Tronto, 50enne di Giulianova rimane gravemente ferito. E' stato trasportato in eliambulanza all'ospedale Torrette di Ancona Marco Di Gregorio, titolare della ditta Alba Costruzioni che oggi pomeriggio è stato travolto da un crollo mentre era impegnato in un cantiere nelle vicine Marche. L'uomo si trovava all'interno dello spazio dove erano in corso i lavori di realizzazione di un capannone di una concessionaria auto quando, intorno alle 15. Ferito meno gravemente un altro operaio. Di Gregorio, capo cantiere, è stato trasportato con l'eliambulanza all'ospedale di Ancona dove si trova tuttora ricoverato in gravi condizioni.

APERTA UNA INCHIESTA PER LESIONI

La Procura della Repubblica di Ascoli Piceno ha aperto un fascicolo sull'incidente sul lavoro avvenuto oggi pomeriggio a San Benedetto nel quale sono rimasti feriti due operai mentre lavoravano alla costruzione di una concessionaria d'auto lungo la SS16 Adriatica. Lesioni è l'ipotesi di reato, per cui indaga la magistratura ascolana che ha aperto il fascicolo al momento contro ignoti. Gli accertamenti volti a ricostruire la dinamica dei fatti ed eventuali responsabilità sono affidati alla polizia giudiziaria e al personale dell'ufficio Prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro dell'Asur 5 di Ascoli che si occupa delle inchieste di infortunio e di malattia professionale richieste dalla autorità giudiziaria.

