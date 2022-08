San Benedetto, scontro tra auto e moto in via Torino a Porto d'Ascoli. Grave giovane centauro, arriva l'eliambulanza

SAN BENEDETTO - Grave incidente stradale questa mattina ad un incrocio di via Torino nel quartiere di Porto d'Ascoli dove è rimasto ferito un giovane centauro.

A scontrarsi sono stati un'auto contro una motocicletta. Immediati i soccorsi e subito grande preoccupazione per le condizioni di salute del giovane in moto. I sanitari del 118, una volta stabilizzate le condizioni del centauro, hanno chiesto il supporto dell'eliambulanza che atterrata in Riviera ha provveduto al trasporto del ferito verso all'ospedale Torrette di Ancona dove è ora è in cura dei medici.