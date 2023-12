SAN BENEDETTO - Entrambe le eliambulanze della regione Marche sono atterrate nella tarda mattinata di venerdì in riviera per trasportare ad Ancona due minorenni a causa delle conseguenze riportate dopo un incidente con lo scooter. I due ragazzi, in sella allo stesso ciclomotore, provenivano da via Zanella e sono finiti contro un’auto, una Bmw 116d, che percorreva via D’Annunzio in direzione ovest, colpendo in pieno la parte destra dell’autovettura. Sul posto sono intervenute due ambulanze, la medicalizzata della potes e la Croce Verde di San Benedetto, oltre alla polizia municipale e alla stradale che hano messo in sicurezza la scena e deviato il traffico.



La dinamica



A causa della dinamica il medico intervenuto sul luogo del sinistro ha immediatamente chiesto di allertare l’eliambulanza, che ha trasportato un giovane di sedici anni a Torrette di Ancona per un politrauma causato dal volo di oltre tre metri. Il secondo ragazzo che era in sella allo stesso scooter è stato portato al nosocomio di San Benedetto per gli accertamenti del caso avendo sul corpo ematomi e ferite, e solamente in un secondo momento, durante gli esami diagnostici, è stato richiesto l’intervento del secondo elisoccorso ‘Icaro 2’ per trasportare anche l’altro minorenne all’ospedale regionale di Torrette di Ancona. I due giovani non hanno comunque mai perso conoscenza, i caschi erano ben agganciati ed è stato scongiurato un trauma cranico importante. I due hanno però riportato conseguenze tali da dover essere trasferiti in Ancona, dove l’equipe medica li sta tenendo sotto osservazione in attesa di eventuali interventi chirurgici. Secondo le prime ricostruzioni delle forze dell’ordine all’origine dell’incidente avvenuto intorno alle 11.40 ci sarebbe una mancata precedenza. Roberto Vesperini, presidente del comitato di quartiere San Filippo, è stato immediatamente informato dell’ennesimo sinistro accaduto in quel bivio, ed è furioso, perché da mesi chiedono all’amministrazione di intervenire in merito alla viabilità della zona.



Le proteste



«Noi come comitato di quartiere - spiega il presidente - abbiamo attenzionato i vigili urbani sia per questo bivio che per il bivio tra via De Carolis e via Ferri, e guarda caso in due giorni due incidenti su questi due incroci, ma ancora non è stata trovata una soluzione. Noi abbiamo chiesto di cambiare il senso di marcia in via De Carolis e di istituire il senso unico in via Zanella, purtroppo le nostre richieste non sono ancora state prese in considerazione». Nell’incrocio tra via Zanella e via D’Annunzio anni fa è stato registrato un decesso, un uomo con la sua moto andò a finire contro un pino. «Dobbiamo aspettare un altro evento tragico affinché le nostre richieste vengano soddisfatte dall’amministrazione?» conclude tuonando Vesperini.