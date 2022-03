Si ribalta con l'auto, una giovane donna ricoverata in eliambulanza a Torrette. È in gravi condizioni

SAN BENEDETTO - Incidente stradale questa mattina intorno alle sette a San Benedetto del Tronto. Un'automoblista ha perso il controllo della sua vettura al'altezza di Valle Piane, vicino al centro agroalimentare piceno. Sul posto, poco dopo, sono intervenuti gli operatori sanitari inviati dalla centrale operativa del 118, i vigili del fuoco per estrarre le due occupanti dell'abiatcolo e i carabinieri per ricostruire la dinamica dell'incidente stradale. Una delle due donne ha riportato le ferite più serie. E' stato allerato l'elisoccorso che poco dopo è atterrato per trasferire l'automobilista all'ospedale regionale di Torrette dove è stata ricoverata in codice rosso.

