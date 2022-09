Incidente frontale tra un'auto e uno scooter a San Benedetto: 43enne soccorso dall'eliambulanza

SAN BENEDETTO - Grave incidente questa mattina in via Madonna della Pietà a San Benedetto, un uomo di 43 anni portato dall'eliambulanza all'ospedale regionale di Torrette.

L'uomo viaggiava a bordo di un scooter che, intorno alle 10, si è scontrato frontalmente , per cause ancora al vaglio della polizia locale, con un'auto. Immediati i soccorsi da parte degli operatori del 118, che, viste le fratture riportate dall'uomo, hanno allertato l'eliambulanza per un rapido trasporto al trauma center dell'ospedale di Torrette.