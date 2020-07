Carambola all'incrocio e un'auto finisce fuori strada: una ragazza all'ospedale

SAN BENEDETTO - Una ragazza di 26 anni è stata soccorsa dall'ambulanza del 118 in seguito ad uno scontro che ha visto coinvolti più veicoli in via Manara, all'altezza dell'intersezione con via Carnia.

L'incidente è avvenuto intorno alle 20 e 45 di venerdì sera e ha reso necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco oltre che della polizia del commissariato di San Benedetto. Una delle auto coinvolte, una Fiat Panda, è finita fuori strada e una ragazza ha avuto bisogno delle cure dei sanitari e del trasporto in ospedale.

