L'auto esce di strada, piomba nel parcheggio e resta in bilico: in quattro all'ospedale

SAN BENEDETTO - Serata di paura lungo la Statale 16, in via della Liberazione, a San Benedetto dove intorno alle 21 e 30 di ieri sera un'auto, per motivi al vaglio della polizia stradale di Ascoli, poi intervenuta sul posto, è piombata all'interno del parcheggio che si trova sul versante occidentale della strada, all'angolo con via San Pio X. Il mezzo è letteralmente precipitato su un altro veicolo parcheggiato rimanendo sospeso tra il marciapiede e lo stesso parcheggio. Sul posto è intervenuto il 118 con le ambulanze il cui personale a bordo ha soccorso le quattro persone che si trovavano nel veicolo. Sono tutti stati trasportati in ospedale.

Ultimo aggiornamento: 15:37

