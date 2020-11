Fuori strada con l'auto. Ferita la ragazza di 23 anni che era al volante

SAN BENEDETTO - Una ragazza di 23 anni è rimasta ferita a seguito di un incidente stradale avvenuto lungo la strada proviciale che collega San Benedetto con Monteprandone in contrada Bore Ragnola. La giovane ha fatto tutto da sola ed è finita fuori strada danneggiando la sua auto. Sul posto 118 e carabinieri. Il tratto di provinciale in contrada Bore Ragnola già domenica mattina è stato protagonista di un altro incidente, questa volta più grave, un frontale tra due auto. Una strada già da tempo posta sotto attenzione ad esempio dalla polizia municipale di Monteprandone che in quel tratto e in altri in particolare svolge da mesi un costante presidio con gli autovelox. La casistica degli incidenti è stata abbassata, lo dicono i dati, ma non quel tanto necessario per evitare tutti gli incidenti.

