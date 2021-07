Tragedia sfiorata all'alba sulla costa, va a fuoco un appartamento, distrutto il primo piano

SAN BENEDETTO - Le sirene dei vigili del fuoco di San Benedetto all'alba hanno svegliato i rtesidenti di Porto d'Ascoli. Intorno alle 5,30 di oggi, infatti, si è sviluppato un incendio in una abiotazione di via Piave vicino all'ufficio postale. le fiamme si sono propagate al primo piano e hanno interessato parzialmente anche il piano superiore. Per fortuna in quel momento non c'era nessun inquilino all'interno. L'incendio sarebbe partito dalla camera da letto per poi propagarsi ad altri locali. A Porto d'Ascoli ci sono i vigili del fuoco e sono intervenuti anche i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di San Benedetto.

