Incendio nello stabile abbandonato, salvato ma portato in caserma un senzatetto

SAN BENEDETTO - Fiamme e fumo nella casa abbandonata di via Saffi. All’interno c’era però un senzatetto. Sono stati momenti di panico quelli vissuti nell’ex casa parcheggio che si trova alle spalle dell’area del cinema Concordia. Una struttura che cade letteralmente a pezzi e che fornisce spesso riparo a persone che non hanno un posto dove andare. Questa mattina, molto presto, come da diversi giorni a questa parte, c’era un uomo che è stato sorpreso dal fuoco. Fuoco che, involontariamente, aveva con tutta probabilità causato egli stesso cercando di scaldarsi qualcosa per fare colazione.

LEGGI ANCHE:

Fermo, si accascia nel parcheggio del centro commerciale: muore fulminato da un malore improvviso

Ragazzo di 16 anni trovato senza vita dalla mamma nella sua camera da letto

L’allarme è scattato quando mancavano pochi minuti alle 8, sul posto sono arrivati i pompieri del distaccamento di San Benedetto che hanno raggiunto la struttura insieme ai carabinieri e ai sanitari del 118 arrivati a bordo di un’ambulanza. L’uomo è stato visitato dal personale medico del 118 ed è risultato, per fortuna, senza particolari conseguenze fisiche dall’accaduto tanto che non è neppure stato necessario il trasporto in ospedale. E’ stato invece accompagnato dai carabinieri che lo hanno identificato. Il fuoco, come detto, è stato spento in poco tempo malgrado le oggettive difficoltà che i soccorritori hanno incontrato nel penetrare nel locale interessato dall’incendio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA