Incendiate le reti ed il deposito della pesca. Il rogo è doloso: vandalismo o azione mirata?

SAN BENEDETTO - L’allarme è scattato intorno alle 6 di ieri mattina quando dalla parte settentrionale del porto di San Benedetto si è levata una nube di fumo nero. Era scaturita da un incendio che si è sviluppato tra l’interno e l’esterno di una rimessa piena di reti da pesca che si trova in via Marco Polo dove, per motivo al vaglio di pompieri e carabinieri, era nato un incendio.

I vigili del fuoco hanno raggiunto l’area in pochi minuti e, supportati dai militari, si sono subito messi all’opera. La rimessa, protetta da una serranda che è stata aperta dai pompieri, si era trasformata in un’inavvicinabile zona incandescente. Con tutti gli accorgimenti del caso i pompieri hanno spento le fiamme e fatto fuoriuscire il fumo mettendo in sicurezza la situazione.

L’incendio è nato dall’esterno, dove si trovavano alcune reti da pesce dove, verosimilmente, qualcuno ha appiccato l’incendio: si tratta quindi di un rogo doloso. Ora agli investigatori resta da capire se si sia trattato di un atto mirato a colpire proprio i titolari di quella rimessa o se si sia invece trattato di un atto vandalico che potrebbe aver avuto per protagonisti dei teppisti che, vedendo le reti all’esterno della rimessa, hanno deciso di utilizzarle a mo’ di miccia facendo arrivare le fiamme fino all’interno del garage.

