SAN BENEDETTO - Un intenso incendio è divampato questa mattina a bordo di una grande unità, alata a secco in un’area di cantiere nel porto di San Benedetto del Tronto, a bordo ci sono dei feriti. Per fortuna, si tratta soltanto di un'esercitazione che ha coinvolto la Guardia Costiera di San Benedetto del Tronto i Vigili del Fuoco ed il personale medico del 118. Le fiamme erano state simulate con una serie di fumogeni.

L'esercitazione viene eseguita – perlomeno – con cadenza semestrale, questa volta si è voluta "stressare" e mettere alla prova l’interfaccia porto/cantiere. La segnalazione dell'incendio è stata lanciata proprio da un dipendente del cantiere tramite il NUE 112, cui è seguita l’immediata attivazione delle procedure del piano antincendio portuale. La Guardia Costiera picena ha delimitato e presidiato lo specchio acqueo portuale con una motovedetta, mentre il personale del nucleo operativo di intervento in porto ha curato l'interdizione veicolare per garantire sicurezza ed efficienza dei soccorsi. Contestualmente, è stato evacuato il personale non essenziale, con un'attenzione particolare alla comunicazione ed al coordinamento tra le diverse unità operative. Nel giro di pochi minuti sul posto sono intervenuti dapprima i Vigili del Fuoco sambenedettesi con tre automezzi, tra cui un'autoscala ed una autopompa-serbatoio, seguiti da due ambulanze – di cui una con infermiere – della Croce Verde. Dopo aver rapidamente messo in sicurezza l’area ed estinto l’incendio, sono state eseguite due distinte e complesse operazioni di estrazione feriti, simulando scenari di persone intrappolate in aree difficili da raggiungere.

"L'esercitazione - si legge nella nota dell Guardia costiera, ha permesso, da un lato, di raccogliere dati importanti, la cui analisi avverrà nei prossimi giorni. Dall’altro, è stato possibile confermare – ancora una volta – l'adeguatezza delle procedure operative e la preparazione delle forze in campo, a garanzia della sicurezza del porto e delle persone che vi operano".