Automobile a fuoco distrutta nella notte, le fiamme lambiscono un'attività commerciale

SAN BENEDETTO - I vigili del fuoco di San Benedetto sono intervenuti alle 4 di oggi in via Volta a San Benedetto del Tronto per spegnere un incendio. Un'automobile è andata complegtamente a fuochi a poca distanza dal lungomare.

Paura per un'attività commerciale

Le fiamme hanno lambito la vetrina di un'attività commerciale vicina. Sul posto oltre ai vigili del fuoco si sono recati andati anche i carabinieri di San benedetto che, insieme ai pompieri, dovranno stabilire le esatte cause dell’incendio. Al momento si valuta anche la matrice dolosa del rogo.