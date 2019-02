Lo striscione in fiamme incendia cassonetti e piante: caccia al piromane

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - Qualcuno ha affermato di aver visto una persona, si parla di un uomo, avvicinarsi e poi allontanarsi frettolosamente mentre, alle sue spalle, si iniziavano a vedere le prime fiamme. E’ quasi certamente doloso l’incendio che, giovedì sera, ha creato diverso scompiglio al Paese alto di San Benedetto. E’ tutto accaduto pochi minuti prima delle 21 in via Bixio. Qualcuno ha dato fuoco ad uno striscione, dal contenuto religioso, che era stato appeso nei giorni scorsi sulla recinzione di una piccola area verde. La rete, tra la altre cose, sovrastava una file di bidoni dei rifiuti. Le fiamme, che hanno seriamente danneggiato uno dei cassonetti, avevano nel frattempo raggiunto anche il cortile, pieno di vegetazione, che si trovava alle spalle dello striscione. Lì la situazione ha reso decisamente necessario l’intervento dei pompieri dal momento che il fuoco ha iniziato ad attecchire sulle piante e si è notevolmente alimentato. Fortunatamente la squadra di vigili ha raggiunto in una manciata di minuti l’area riportando la situazione alla normalità.