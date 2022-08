Incendio in un campo agricolo minaccia il centro ippico Le Palme, cavalli evacuati per sicurezza

SAN BENEDETTO - Un incendio, alimentato dal vento, si sta sviluppando in un terreno agricolo del comune di Monteprandone. Le fiamme però si stanno sviluppando al punto da mincciare anche il centro ippico "Le Palme" in zona Fosso dei Galli di San Benedetto del Tronto poco distante.

Vigili del fuoco al lavoro

Per questo motivo i vigili del fuoco hanno disposto in maniera prudenziale l'evacuazione del maneggio per mettere in salvo i cavalli. Sul posto, per spegnere le fiamme, oltre ai vigili del fuoco di San Benedetto del Tronto, ci sono in ausilio quelli di Ascoli e Comunanza.