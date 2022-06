Incendio nella notte in un appartamento del centro, si salvano per miracolo due inquilini

SAN BENEDETTO - Grosso spavento nella notte a San Benedetto del Tronto per un incendio scoppiato intorno alle 4 nel complesso Calabresi in pieno centro vicino alla rotonda Giorgini. Le fiamme si sono sviluppati in un terazzo e sono divampate nel locale vicino. I due inquilini sono riusciti in extremis a mettersi in salvo. Sul posto, poco dopo, sono giunti i vigili del fuoco che in circa tre ore hanno spento l'incendio. Grossi danni ai locali investiti dalle fiamme. Da scoprire la causa che ha scatenato il rogo notturno.

Ultimo aggiornamento: 10:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA