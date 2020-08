L'auto prende fuoco, carabiniere accorre per spegnere l'incendio e resta intossicato

SAN BENEDETTO - Momenti di paura nel tardo pomeriggio di lunedì in un parcheggio condominiale di via Mare dove un’auto, un vecchio modello di Fiat Panda, è andata a fuoco. Il veicolo era in movimento, l’automobilista al volante stava uscendo dal parcheggio quando ha visto il fuoco sprigionarsi dalla parte anteriore del mezzo. Ha fermato l’auto e si è messo in salvo chiamando i soccorsi.

Dalla caserma del distaccamento dei pompieri di San Benedetto è partita una squadra di vigili del fuoco ma nel frattempo è giunta una pattuglia dei carabinieri che si trovava a poca distanza. I due militari si sono subito messi all’opera con l’estintore ma le operazioni di spegnimento si sono rivelate più complicate del previsto tanto che uno dei due carabinieri ha poi avuto bisogno di essere soccorso dall’ambulanza e accompagnato in ospedale per essere rimasto intossicato dal fumo sprigionato dall’incendio.



Al pronto soccorso è stato curato ed ha un prognosi di alcuni giorni. L’arrivo dei pompieri (intervenuti insieme alla polizia locale) ha permesso il definitivo spegnimento delle fiamme.

Il pericolo

Altro intervento, per i vigili del fuoco, si è registrato ieri mattina su un edificio disabitato da anni all’intersezione tra la Statale 16 e la Valtesino a Grottammare. I pompieri del distaccamento di San Benedetto sono infatti stati chiamati ad intervenire per le persiane dello stabile, pericolanti e a rischio caduta. L’intervento è stato complesso dal momento che per non bloccare la viabilità i vigili del fuoco hanno utilizzato l’autoscala come un ponte sulla strada regolando il traffico durante l’intervento di messa in sicurezza evitando così di congestionare la viabilità che, in quel tratto e a quell’ora, è particolarmente intensa. Il lavoro è durato circa un paio d’ore al termine del quale la situazione è stata messa in sicurezza ovviamente in attesa dell’intervento definitivo che dovrà essere effettuato dai titolari dello stabile.



