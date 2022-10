San Benedetto, colpito da un improvviso malore mentre era al ristorante con gli amici: Carmine muore a 75 anni

SAN BENEDETTO - Era con alcuni amici, insieme ai quali era giunto dal Lazio, quando è arrivato il malore che purtroppo non gli ha lasciato scampo. Tragedia in un ristorante del centro di San Benedetto dove, intorno alle 14.30 di ieri, un uomo, Carmine Gregori, 75enne nativo di Rieti e residente a Roma è stato colto da un malore mentre si trovava all'interno del locale. L'uomo si è accasciato e le persone che erano con lui lo hanno subito soccorso dando l'allarme e chiedendo l'intervento del personale sanitario. Sul posto è arrivata un'ambulanza ma il personale a bordo, purtroppo, non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo.