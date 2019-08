Vecchio semaforo si spezza ​per il vento e si schianta su un'auto parcheggiata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - Poteva trasformarsi in tragedia quello che è accaduto nel primo pomeriggio di ieri lungo la Statale 16, nel quartiere di Ragnola. Probabilmente a causa del vento il palo di un semaforo, già particolarmente usurato, si è spezzato in due ed è finito sul tettino di un’auto, una Fiat Punto, parcheggiata. È accaduto all’intersezione con la strada che sale verso Monteprandone. Fortunatamente nell’auto non c’era nessuno e non risultano feriti. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale per effettuare i rilievi ma anche i pompieri per mettere in sicurezza la situazione.