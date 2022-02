Il sindaco per sopperire alla carenza di vigili: «Al lavoro chi percepisce il reddito di cittadinanza»

SAN BENEDETTO - Oltre mille pratiche edilizie ferme e da 16 a 24 mesi di attesa per ottenere i permessi. Le tempistiche sottolineate dal consigliere Paolo Canducci per delineare le criticità di un settore come urbanistica che la giunta Spazzafumo è andata a scindere in pianificazione ed edilizia.

«Conosco le difficoltà del settore – ha affermato l’assessore Gabrielli rispondendo all’interrogazione – criticità causate dalla mancanza di programmazione delle risorse umane da parte dell’ex amministrazione. Abbiamo suddiviso il settore perché il nostro obiettivo è la revisione del Piano regolatore». Il consigliere Lorenzo Marinangeli ha, invece, chiesto lumi sull’assenza di vigili al Mercato ittico. «Nella polizia municipale abbiamo perso 13 unità - ha replicato Spazzafumo - pensiamo di impiegare per molti ruoli di controlli i percettori di reddito di cittadinanza».

Canducci ha poi chiesto se il Comune intende intervenire presso il campo Europa e il centro giovani, a rispondere l’assessore Cinzia Campanelli: «Abbiamo ereditato una situazione molto critica, saranno aggiunte ulteriori attrezzature. Per il campo Rodi si sta pensando di affidarlo a società sportive e operatori economici. Il centro giovani è stato chiuso per Covid ma sarà riaperto come centro di aggregazione». Infine Muzi ha chiesto chiarimenti sull’aumento delle tariffe e l’assessore Domenico Pellei ha parlato di adeguamento tariffario ai valori Istat. «A fronte di maggiori entrate per 230mila euro – ha puntualizzato Pellei – abbiamo nuove spese per 5milioni di euro tra mutuo del lungomare, contratto utenze e spese del personale».

