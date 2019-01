Faraotti fa shopping e compra l'hotel Persico Ci farà appartamenti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - L’Hotel Persico sarà trasformato in appartamenti di lusso. Lo storico albergo in prima fila in viale Rinascimento, infatti, alla fine del lungomare di Porto d’Ascoli di San Benedetto, sta per essere trasformato in residenziale. È questa la decisione presa dall’imprenditore ascolano Battista Faraotti che lo ha rilevato (manca solo la firma del rogito). È così un’altra struttura ricettiva perde la sua valenza alberghiera per riconvertisti a uso residenziale. Prosegue così la campagna acquisti dell’ex azionista dell’Ascoli Picchio che dopo avere rilevato terreni e capannoni nella zona industriale sta investendo anche sul mattone per diversificare l’attività dell’affermato gruppo industriale che fattura cento milioni di euro l’anno.