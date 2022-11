SAN BENEDETTO - Si è tenuto l’incontro tra l’amministrazione comunale quale ente gestore del progetto Resetting, e i rappresentanti e titolari delle Piccole e Medie Imprese – Pmi del settore turistico che hanno partecipato alla prima chiamata dell’iniziativa, tra cui le tre selezionate per beneficiarie del finanziamento di 8mila 800 euro messo a disposizione per lo sviluppo di soluzioni innovative per ridurre l’impatto sull’ambiente.

Si tratta delle strutture ricettive “La Panoramica”, “7Rooms & Flat” e “Hotel La Pace”. Presenti anche “Hotel Calabresi” e “Jerry Hotel”, che ripresenteranno i loro progetti in occasione della seconda chiamata, prevista tra aprile e maggio 2023. Al fianco delle imprese, la società di consulenza “Eurotecna”, che ha fornito il supporto necessario per la stesura dei progetti, la gestione documentale e la valutazione preliminare delle proposte.

La riunione è stata occasione per istruire le imprese del progetto sui primi passi da intraprendere comprese le modalità per l’impiego dei fondi intercettati, e ricevere indicazioni dettagliate sulle certificazioni di ecosostenibilità al momento esistenti e le modalità di acquisizione delle stesse. Scopo di Resetting è di facilitare la transizione delle imprese turistiche europee verso modelli sostenibili, così da migliorare la qualità dell’esperienza turistica e, al contempo, operare una decarbonizzazione del settore turistico e incentivare la crescita economica delle stesse imprese. Oltre al Comune di San Benedetto per l’Italia, partecipano all’iniziativa anche realtà imprenditoriali dall’Albania, Grecia, Portogallo e Spagna.