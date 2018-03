Hashish ed eroina nascoste nel materasso e in giardino: arrestato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO – I poliziotti della Squadra Mobile di Ascoli, in collaborazione con gli uomini del Commissariato di San Benedetto del Tronto, ieri pomeriggio hanno arrestato un ventenne tunisino, irregolare sul territorio, perché trovato in possesso di oltre 63 gr. di eroina e 4 di hashish.Il giovane, H.M. del ‘98, era stato sorpreso in un casolare nella campagna sopra San Benedetto del Tronto, con alcuni involucri contenenti eroina, nascosti sotto il materasso su cui dormiva, ed alcune stecchette di hashish. All’esterno del casolare, anche grazie all’unità cinofila, sono stati trovati, sotto alcuni paletti in cemento, due barattoli con all’interno rispettivamente 40 dosi pronte per essere spacciate al dettaglio e due involucri più grandi, con 30 e 16 grammi, sempre di eroina.