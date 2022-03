I pacifisti organizzano le fiaccolate: ecco dove si terranno nel Piceno e come fare per partecipare

SAN BENEDETTO - Il sindaco di San Benedetto Antonio Spazzafumo dopo la condanna dell’invasione russa, continua il proprio attivismo per la pace. Ha infatti autorizzato la partecipazione del Comune di San Benedetto alla fiaccolata organizzata per domani, domenica 6 marzo dal sindaco di Venarotta, Fabio Salvi. In rappresentanza di San Benedetto del Tronto prenderà parte all’evento il Consigliere comunale Domenica Novelli.

L’evento, che partirà alle ore 19 da piazza Spalvieri a Venarotta «vuole essere un gesto di solidarietà da parte di tutto il territorio e una forte conferma che il Piceno sostiene la causa della pace» ha detto il primo cittadino in una nota. Ma non sarà l’unico evento organizzato nel Piceno. «Quanto sta accadendo in queste ore in Ucraina oltre che destare grande apprensione e angoscia nella comunità internazionale, ci colpisce profondamente come donne e uomini» dice infatti la Consulta per la fratellanza tra i popoli di Grottammare che, insieme al comune organizza per domani pomeriggio alle ore 19 una fiaccolata per la pace in piazza Fazzini.



«Vi è l’urgenza - spiegano gli organizzatori - di far prevalere lo strumento del dialogo. Ognuno come può. Auspichiamo che la nostra comunità sia una piccola ma fervida luce in questo momento così buio della nostra storia». Prosegue intanto nella sede dell’associazione culturale I Care la raccolta di beni di prima necessità: alimenti a lunga conservazione, vestiario invernale, farmaci, privilegiando i prodotti per bambini (lista dettagliata in allegato). La consegna può essere effettuata tutti i pomeriggi, dalle ore 16 alle ore 19, e anche il sabato mattina dalle ore 9 alle ore 12. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con la comunità ucraina residente a Grottammare.

