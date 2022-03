Passerella per i ciclisti e giornata di passione per gli automobilsiti: arriva la Tirreno Adriatico, ecco le strade vietate

SAN BENEDETTO - Sarà una giornata campale per gli automobilisti, quella di oggi, con l’arrivo della tappa della 57ª edizione della Tirreno-Adriatico, che quest’anno non è più a cronometro, ma in linea e toccherà molte più zone della città e dei dintorni, comportando la chiusura per buona parte di oggi del centro di San Benedetto e (cosa molto importante) della Statale 16 dalla zona Ischia di Grottammare fino all’incrocio con la Salaria.



Oltre alle consuete chiusure delle zone del porto (la partenza avverrà dal Monumento al Pescatore) e del lungomare, infatti, con annessi divieti di sosta in viale Buozzi, via Giorgini, via Milanesi, via Bruni, tratto di viale Marinai d’Italia tra via Bruni e via Fiscaletti, tratto di viale Colombo tra via Fiscaletti e piazza Giorgini, via delle Tamerici, via dei Tigli e via degli Oleandri, via Pasqualini, tratto di viale Trieste tra largo Trieste e via delle Tamerici fino alle 20 di oggi sarà vietata la sosta in piazza Caduti del Mare, tratto di viale Colombo compreso tra via Pigafetta e via Fiscaletti, via Fiscaletti, piazza Sciocchetti, piazza Chicago Heights, tratto di viale Marinai d’Italia compreso tra via Fiscaletti e via Faliero. Ma i divieti riguarderanno anche la zona del “Ballarin” e la zona di Via Mare a Porto d’Ascoli, interessate dal passaggio dei ciclisti. Sosta e transito vietati, dunque, anche nel tratto di via Faliero compreso tra viale Colombo e viale Marinai D’Italia, tratto di via Dari compreso tra via Bragadin e via Fiscaletti, parcheggio a nord dell’ex campo sportivo “Ballarin” e nel tratto di via Morosini compreso tra la rotatoria Merlini e via Pigafetta, tratto di via Pigafetta compreso tra via Morosini e via Colombo, via Pasqualini, largo Trieste, via Trieste, viale Marconi, tratto di viale Scipioni compreso tra viale Marconi e via Tedeschi, tratto di via Tedeschi compreso tra via Scipioni e via Maffei, via Maffei, via dei Mille, tratto di via del Mare compreso tra via dei Mille e via Sauro. A causa dei divieti di transito che insisteranno nelle diverse ore dei due giorni, sarà di fatto limitata la percorribilità delle strade limitrofe che conducono al percorso ciclistico, pur se non interessate direttamente dalle variazioni. «Salutiamo insieme i corridori – ha detto il sindaco Spazzafumo - magari sventolando il tricolore, nel segno dello sport che avvicina i popoli, ma lasciamo l’auto a casa».



Anche Grottammare sarà interessata dalla corsa e anche lì verranno chiuse alcune strade. Oltre che per il passaggio, il territorio sud di Grottammare sarà anche teatro del circuito finale di tappa. Le vie interessate saranno: Sp Cuprense-via Toscanini, SS16 dal centro cittadino fino all’incrocio con via Marche (zona supermercato Elite), via Marche e Lungomare De Gasperi dall’incrocio con via Marche fino a San Benedetto del Tronto. In tutte queste zone è stato stabilito il divieto di sosta, con rimozione dei veicoli, dalle ore 9 alle ore 16 di oggi.

